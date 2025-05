“Primt Itinerante” soma mais 72 atendimentos em jornada pelos bairros

Em três dias de atendimento, o “Primt Itinerante” atingiu a marca de 354 pessoas orientadas e encaminhadas à entrevista de triagem. Número alcançado com a edição realizada no CRAS Noroeste, onde 72 senhas foram dirigidas ao público. E para a sexta-feira (23), a agenda do projeto ligado ao Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho) será na Coophavila II.

Há poucas horas antes dos portões abrirem, Regiane de Oliveira Metello deixou a sua casa, a 300 metros de onde a Funsat (Fundação Social do Trabalho) promoveu a análise de candidatos a beneficiários do Primt. “Por ser tão próximo, não precisei chegar muito antes para pegar a fila. Achei mais organizado e melhor pra gente do que em outras vezes que tentei entrar no programa”, relatou moradora, de 32 anos.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Com a mesma idade, Tamires Barros de Souza, enfrentou a sua primeira triagem do Primt, embora já tivesse interesse antes, mas não teve como ir até a Funsat, na Rua 14 de Julho, 992. “Das opções que vi para o momento, acho que vale a pena. Pois a gente só consegue uma boa contratação se procurar sempre, mas estiver bem qualificada. Com o Primt vou estudar mais, além de ter uma renda, portanto será especial se for aprovada”, explicou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Do Jardim Veraneio, Gabriel Flores Cabral (25 anos) veio até a ação para “mudar de vida”. “Uma chance e tanto aos que entram. Pelo cuidado que a Prefeitura atende, as condições todas,então por isso fiquei interessado”, contou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Estrutura a qual Talita Frois precisa neste momento de vida. “O que mais me chamou a atenção diz respeito aos cursos para melhorar o currículo. Sei o quanto isso é importantena hora de escolherem a gente. Não deu certo ainda o emprego na Carteira [de Trabalho] nos últimos dois anos, porém com essa forcinha da Prefeitura vou conseguir”, falou a candidata, de 41 anos, moradora do Maria Aparecida Pedrossian.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Já Ingrid Stadler de Camargo (31 anos) tentou uma segunda chance no Primt, também para monitorar com mais calma um recrutamento na sua área. “Não está fácil, por isso é essencial esse apoio do Poder Público. Já contei uma vez com esse recurso, e sei que funciona”, comentou a moradora do Jardim Noroeste, que é técnica de Enfermagem.

Visão sobre o programa que gerou boas recomendações a André Luis Oliveira Santos (45 anos), por um amigo. “Ainda bem que ele me falou da ação. Embora sendo no meu bairro, também não foi tão perto, por isso saí bem cedo de casa. Moro no final do Noroeste, mas a notícia da visita do Primt chegou lá”, avisou.

Fique atento às próximas ações

Confira mais das agendas do “Primt Itinerante” para os próximos dias:

23 de maio (sexta-feira)

CRAS Vila Gaúcha – 60 senhas

Rua da Praia, 631, Coophavilla II

26 de maio (próxima segunda-feira)

CRAS Canguru – 60 senhas

Rua dos Topógrafos , 1175. Jd. Canguru

26 de maio (próxima segunda-feira)

CRAS Moema – 60 senhas

Rua Querubina Garcia Nogueira , s/nº, Residencial Recanto dos Rouxinóis.

Requisitos para a seleção de beneficiários

O recrutamento de beneficiários segue as definições da Lei Municipal nº 7074/23, e é direcionado a selecionar pessoas que atuem em atividades como a conservação de logradouros públicos, serviços administrativos, além da preparação de áreas públicas para a realização de eventos.

Na eventualidade do candidato já ter feito parte do quadro do Primt, é preciso que ele já tenha se desligado, há mais de seis meses. Se for uma inscrição inédita, basta o perfil estar dentro de requisitos específicos, como. Por exemplo, o de estar desempregado de uma colocação formal, por um tempo superior a 180 dias.

O cadastro no programa também exige que o novo beneficiario tenha idade entre 18 e 67 anos, esteja inscrito no CadÚnico (Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal) e possua uma renda familiar per capta não ultrapasse o valor de ½ (meio) salário mínimo vigente. É obrigatória ao candidato a apresentação de documentos pessoais, como RG, CPF, comprovante de residência e a Folha Resumo do NIS (Número de Identificação Social).

Outra questão importante aos interessados, é a regra de que apenas um membro por família pode estar ligado ao Primt O programa também é submetido a um regime de cotas, sendo 5% do total para pessoas negras, 5% para PCD (Pessoas com Deficiência), 5% para mulheres que passaram por violência doméstica, 3% aos egressos do Sistema Penitenciário e outros 3% reservados ao pessoas portadores do TEA (Transtorno do Espectro Autista).

O subsídio destinado aos matriculados nesta política pública é de um salário mínimo, uma cesta básica e alimentação nos dias de trabalho. Além disso, o inscrito recebe o mínimo 40 horas/aula de capacitação profissional, em cursos ou palestras. Todo inscrito, obrigatoriamente já passou antes pela condição de Cadastro Reserva do programa.

Mais informações na Central (67) 4042-0585, pelo Ramal 5933, das 7h às 11h e das 13h às 17h.