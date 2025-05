Autor de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva é preso pela Polícia Civil em Três Lagoas

O homem, que já possui histórico de violência doméstica contra a mesma vítima e medida protetiva de urgência em vigor, permanece à disposição do Poder Judiciário e será submetido à audiência de custódia. A Polícia Civil reforça que denúncias de violência doméstica podem ser feitas de forma segura e sigilosa pelo telefone 180 (Central de Atendimento à Mulher), 190 (Polícia Militar) ou diretamente na DAM de Três Lagoas.

Diante da gravidade, a DAM adotou as providências legais previstas na Lei Maria da Penha, acionando o Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) para prestar apoio à vítima, que foi acolhida e orientada sobre seus direitos. Em ação imediata, policiais civis localizaram o indivíduo e efetuaram a prisão dele em flagrante.

A vítima, uma jovem de 23 anos, procurou a delegacia e relatou que, durante a madrugada, foi ameaçada pelo agressor após não conseguir desbloquear o celular. Segundo o relato, o homem afirmou que a “estouraria de porrada”. A Polícia Militar chegou a ser acionada via denúncia anônima, mas o suspeito coagiu a vítima a negar os fatos. Posteriormente, ele voltou a ameaçá-la, dizendo que “só iria sossegar quando estourasse a cara dela”.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), com apoio da Seção de Investigações Gerais (SIG) de Três Lagoas, prendeu em flagrante na tarde desta quinta-feira (22) um homem de 26 anos, por violência doméstica, ameaça e descumprimento de medida protetiva.

