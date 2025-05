Polícia Civil apreende 1,7 tonelada de maconha e prende suspeito em flagrante em Bela Vista

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Bela Vista, apreendeu na tarde desta quinta-feira (22) um total de 1.720 quilos de maconha e prendeu um homem em flagrante durante operação realizada no município. O autor, de nacionalidade paraguaia, foi detido após investigações apontarem que ele estaria ocultando a droga em seu local de trabalho. Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

De acordo com as apurações, ele teria recebido dinheiro para guardar o entorpecente, aproveitando-se da ausência do proprietário do imóvel para esconder o veículo e a carga ilícita. Durante a ação, também foi apreendida uma caminhonete Toyota Hilux com placas de identificação adulteradas.

O homem foi preso em flagrante e permanece à disposição do Poder Judiciário. As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos na ação criminosa.