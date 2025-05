Polícia Civil identifica suspeito de importunação sexual em Campo Grande

As investigações prosseguem para esclarecer totalmente os fatos. A Polícia Civil orienta que outras possíveis vítimas procurem a DEPCA, no caso de menores de 18 anos, ou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), para maiores de idade, a fim de registrar ocorrência.

Hoje ele foi localizado e reconhecido por uma das vítimas, o que possibilitou sua identificação e interrogatório pela equipe da DEPCA. A ação integra o trabalho contínuo da Polícia Civil no enfrentamento à violência sexual, especialmente contra adolescentes em situação de vulnerabilidade, reforçando o compromisso institucional com a segurança e dignidade das vítimas.

Segundo as investigações, ele tentava agarrar as vítimas, fazia ameaças e já havia sido agredido em razão de seu comportamento. Por não ter residência fixa e ninguém saber seu nome, acabava conseguindo se esquivar.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), identificou nesta quinta-feira (22) um homem de 31 anos, acusado de praticar reiterados crimes de importunação sexual contra mulheres e adolescentes na região central de Campo Grande-MS. O indivíduo foi localizado após a denúncia anônima.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.