Professores da Reme participaram de formação sobre mudanças climáticas e educação ambiental

A Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande (SEMED) realizou, nesta quarta-feira (22), na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), a formação de professores do Programa de Educação Ambiental (PEA) – Campo Limpo: Mudanças Climáticas. A iniciativa foi voltada aos docentes do 4º e 5º anos do ensino fundamental da Reme e à equipe técnico-pedagógica das unidades escolares.

Os encontros aconteceram na Sala 6 do Setor 2 da UFMS, em quatro horários: 8h, 10h30, 13h30 e 16h. O objetivo foi capacitar os professores para a aplicação do Kit PEA nas escolas participantes, com conteúdos alinhados às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA).

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Idealizado pelo INPEV (Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias), o programa busca promover o engajamento dos participantes nas discussões ambientais por meio de atividades práticas, reflexivas e integradas ao currículo escolar. Em 2025, o tema a ser trabalhado será “Mudanças Climáticas e Gestão Compartilhada de Resíduos Sólidos”, com foco no desenvolvimento de habilidades em linguagem e cidadania.

A formação também orientou os docentes sobre o concurso nacional de desenho e redação promovido pelo INPEV. Os alunos do 5º ano participarão com produções de texto, enquanto os do 4º ano trabalharão com desenhos, incentivando a criatividade e a expressão a partir de temas ambientais.

Para Fernanda Esteves Cardoso, coordenadora de Educação do INPEV, a parceria com as redes públicas de ensino é essencial para promover transformações reais na educação ambiental.

“O Programa Campo Limpo é uma oportunidade concreta de levar a educação ambiental de forma estruturada e significativa para dentro das salas de aula. Ao abordar temas como mudanças climáticas e gestão de resíduos, contribuímos para a formação de uma geração mais consciente e preparada para os desafios do presente e do futuro”, afirmou.

Já para Marinês Sorato, técnica dos anos iniciais da SEMED, a formação oferecida representa uma ponte entre teoria e prática, com impacto direto na aprendizagem dos estudantes.

“Esse momento de formação é fundamental para que nossos professores se apropriem dos materiais e metodologias propostas pelo programa. O tema das mudanças climáticas está diretamente relacionado à vivência dos nossos alunos, e ao trabalhar isso em sala de aula, estamos incentivando o pensamento crítico, o protagonismo e o cuidado com o meio ambiente desde os primeiros anos da educação básica”, ressaltou.

A ministrante da formação, Sheila Cecon, consultora parceira do projeto, destacou o potencial do programa em integrar o conteúdo pedagógico com práticas sustentáveis. “O Kit PEA é uma ferramenta didática muito rica, que aproxima os professores de uma abordagem mais interativa e conectada com os desafios ambientais do nosso tempo. A receptividade dos educadores foi excelente, e acredito que os desdobramentos em sala de aula serão muito positivos”, avaliou.

Para o professor de Ciências da Escola Municipal Iracema de Souza Mendonça, William Giusti, participar da formação foi uma experiência enriquecedora. “A proposta do programa vem ao encontro das necessidades da sala de aula. Os materiais são objetivos e dialogam com a realidade dos alunos. Saio daqui com novas ideias e estratégias para trabalhar temas ambientais de forma mais eficaz e atrativa”, afirmou.

A formação foi ministrada por especialistas com experiência na aplicação do Kit PEA e aconteceu exclusivamente para as unidades escolares inscritas no programa.

#ParaTodosVerem As imagens de capa e interna mostram a formação da Semed.