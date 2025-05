Investigados pela prática de abandono material são presos pela Polícia Civil em Campo Grande

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), cumpriu na manhã desta quinta-feira (22) dois mandados de prisão, na capital. Os alvos da ação, um homem e uma mulher, eram investigados pela prática de abandono material e estavam com mandados de prisão civil expedidos pela Justiça devido a dívidas de pensão alimentícia que se acumulavam há meses.

As diligências foram realizadas de forma simultânea, com o objetivo de instruir inquéritos policiais e comprovar que os investigados vinham tentando se esquivar das obrigações parentais. Deixar de cumprir com as obrigações materiais dos filhos é crime.

E, no caso em tela, os autores deixaram, sem justa causa, de prover a subsistência de filhos menores de 18 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários, faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada. A ação é resultado do trabalho contínuo e estratégico da Polícia Civil no combate a crimes que afetam diretamente o sustento e a dignidade de crianças e adolescentes, reforçando o compromisso com a proteção integral dos direitos das vítimas e a responsabilização dos genitores que negligenciam suas obrigações alimentares.

Os mandados foram cumpridos, os autores indiciados e encaminhados à prisão, onde permanecerão até o cumprimento das obrigações materiais.