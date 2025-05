Suspeito de importunação sexual é preso pela Polícia Civil em Miranda

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Miranda-MS, prendeu nesta quinta-feira (22) um homem de 48 anos, por importunação sexual. Ele teria se masturbado no meio da rua, na frente de uma adolescente.

De acordo com as informações apuradas, a Polícia Civil foi informada de que o indivíduo, identificado com as iniciais L.L.G.C. estacionou um veículo na Avenida Afonso Pena, no município de Miranda-MS, em frente a um quiosque comercial e, muito próximo à uma adolescente de 16 anos de idade, teria se masturbado dentro do carro.

Segundo relatos de testemunhas, esta foi a segunda vez que ele foi visto praticando tais atos no mesmo lugar, nesta semana. A primeira vez ocorreu na terça-feira (20), na frente da mesma adolescente, que incomodada informou os fatos aos seus responsáveis, que acionaram as autoridades policiais.

Logo após o registro da ocorrência, os investigadores saíram em diligências e conseguiram identificar e localizar o autor, que foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Miranda, pelo crime de importunação sexual, com pena de 1 a 5 anos de reclusão.