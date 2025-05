Proposta institui em MS o Dia Estadual do Leonismo para homenagear voluntariado

Como forma de valorizar o trabalho realizado pelos clubes de Lions, Mato Grosso do Sul poderá instituir o Dia Estadual do Leonismo, a ser celebrado, anualmente, no dia 10 de outubro. É o que prevê o Projeto de Lei 131/2025 , apresentado nesta quinta-feira (22) pelo deputado Coronel David (PL) durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa (ALEMS).

De acordo com a proposta, o Dia Estadual do Leonismo objetiva “homenagear os serviços voluntários prestados pelos membros do Lions Clube à sociedade sul-mato-grossense; divulgar os princípios, ações humanitárias, projetos sociais e ambientais desenvolvidos pelo movimento leonístico; e incentivar a participação da sociedade civil em atividades filantrópicas, educativas e de promoção da cidadania”.

Ainda conforme o projeto, as ações relativas à data poderão ser promovidas em parceria com os clubes de serviço, entidades civis, escolas, universidades, prefeituras, câmaras municipais e demais órgãos públicos e privados.

Na justificativa do projeto o deputado Coronel David informa que o Leonismo é um “movimento internacional de serviço voluntário, sem fins lucrativos, fundado em 1917, que se dedica a causas humanitárias e sociais em mais de 200 países”. A organização, que tem como lema "Nós Servimos", atua no combate à fome, preservação ambiental, apoio à saúde, incentivo à educação, inclusão de pessoas com deficiência e promoção da paz, ainda de acordo com informações do parlamentar.

“A criação do Dia Estadual do Leonismo tem como finalidade reconhecer e valorizar o trabalho prestado pelos clubes de Lions, incentivar o voluntariado e ampliar a visibilidade de suas ações junto à população sul-mato-grossense. Trata-se de um merecido tributo a uma rede de solidariedade que atua de forma silenciosa, constante e eficaz, e que merece ser celebrada, conhecida e apoiada por toda a sociedade”, considera o deputado.

Passado o período de pauta para eventual recebimento de emendas, o projeto seguirá para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Recebendo parecer favorável quanto à constitucionalidade, continua tramitando com votações nas comissões de mérito e em sessões plenárias.