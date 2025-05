Polícia Civil incinera mais de 200kg de maconha em Camapuã

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Camapuã incinerou, nesta quinta-feira, 22/05, 280kg de maconha. O referido ato de polícia judiciária foi realizado em regular cumprimento com o art. 50, §4º, da Lei 11.343 (Lei de Drogas).

O momentante incinerado representa apreensões realizadas tanto pela Polícia Civil, quanto pelas demais forças de segurança, que atuam na localidade. O evento contou com a presença do Delegado Titular de Camapuã, Gustavo Detomi, além de investigadores, escrivães, representante do Ministério Público e agentes da Vigilância Sanitária municipal.