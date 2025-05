Polícia Civil de Mato Grosso do Sul inaugura a 50ª Sala Lilás

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul inaugurou nesta quinta-feira (22), em Alcinópolis, a 50ª Sala Lilás do Estado, um espaço especialmente preparado para acolher mulheres, vítimas de violência doméstica. A iniciativa é fruto da parceria entre a Polícia Civil (Governo do Estado) e a Prefeitura Municipal, com o objetivo de fortalecer a rede de proteção e garantir um atendimento mais humanizado. Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

O projeto da Sala Lilás foi implantado como parte de uma política estadual de enfrentamento à violência de gênero, visando proporcionar às vítimas um ambiente reservado, seguro e acolhedor para o registro de ocorrências e a realização de depoimentos. A proposta surgiu como estratégia para minimizar a revitimização, qualificando o atendimento policial e integrando a atuação com a rede de proteção social.

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades, dentre elas: o Secretário Executivo de Justiça e Segurança Pública, coronel Wagner Ferreira da Silva, o prefeito de Alcinópolis, Weliton da Silva Guimarães, o coordenador do Departamento de Polícia do Interior (DPI) João Reis Belo, a Delegada Christiane Grossi – responsável pela implantação das salas lilases e o Delegado Regional de Coxim, Fábio da Silva Magalhães, que atualmente responde pela Delegacia de Alcinópolis, além de demais autoridades civis e militares.

Com mais esta inauguração, Mato Grosso do Sul amplia ainda mais a rede de atendimento especializado, garantindo às vítimas um ambiente seguro e acolhedor para que possam denunciar e romper o ciclo da violência. As Salas Lilás estão implantadas nos municípios de Sidrolândia, Ribas do Rio Pardo, Bonito, Terenos, Maracaju, Angélica, Miranda, Anaurilândia, Glória de Dourados, Deodápolis, Chapadão do Sul, Iguatemi, Eldorado, Paranhos, Bandeirantes, Camapuã, Água Clara, Rio Negro, Nova Alvorada do Sul, Costa Rica, Caarapó, Amambai, Ladário, Sonora, Porto Murtinho, Selvíria, Anastácio, São Gabriel do Oeste, Brasilândia, Ivinhema, Itaporã, Jateí, Batayporã, Guia Lopes da Laguna, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Vicentina, Santa Rita do Pardo, Tacuru, Sete Quedas, Naviraí, Dourados, Ponta Porã, Bodoquena, Jaraguari, Nova Andradina, Coronel Sapucaia, Itaquiraí, Aral Moreira e Alcinópolis.