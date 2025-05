Deputados irão representar a ALEMS em eventos internacionais

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) terá representantes em dois eventos internacionais que serão realizados nos próximos dias. O deputado Gerson Claro (PP), presidente da ALEMS, vai participar do Pan American Freedom Forum 2025; e o deputado Paulo Corrêa (PSDB), 1º Secretário, representará o Parlamento na 92ª Sessão Geral da Assembleia Mundial de Delegados da WOAH.

A designação do deputado Gerson Claro para participar do Pan American Freedom Forum 2025 consta do Ato 30/2025 , publicado na edição de quarta-feira (21) do Diário Oficial da ALEMS. O evento será realizado será realizado de 4 a 6 de junho, na cidade de Orlando, Flórida, nos Estados Unidos.

O Fórum, conforme informado em seu site oficial, “reúne tomadores de decisão de todas as esferas da sociedade para discutir e propor mudanças as questões mais importantes e relevantes da atualidade, sempre buscando maiores oportunidades para as Américas no mercado global”.

Durante os três dias de Fórum, haverá mais de 50 50 palestrantes e 1000 participantes formados por gestores públicos, políticos e empresários das Américas. Os debates terão como temas centrais a Economia, Finanças, Comércio, Energia, Infraestrutura, Investimentos e questões sociais.

Saúde animal

O deputado Paulo Corrêa foi designado a participar da na 92ª Sessão Geral da Assembleia Mundial de Delegados da WOAH pelo Ato 32/2025 , publicado pela Mesa Diretora no Diário Oficial do Parlamento desta quinta-feira (22). Realizada pela Organização Mundial de Saúde Animal – WOAH (OMSA), a Sessão Geral acontecerá em Paris, na França, de 25 a 29 deste mês.

De acordo com o site oficial da WOAH, o evento reunirá 183 membros da organização e representantes de entidades internacionais. “A 92ª Sessão Geral também reunirá países e territórios observadores, as principais partes interessadas da WOAH e convidados especiais”, acrescenta a nota do site.

Durante o evento, haverá um dia reservado para debate sobre saúde animal, com foco em vacinas e vacinação. Será proporcionada uma “plataforma de diálogo entre os delegados da WOAH, especialistas no assunto, a sociedade civil e o setor privado para discutir os desafios que dificultam o desenvolvimento de vacinas e seu uso em estratégias de controle de doenças”.