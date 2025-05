Mara Caseiro exige redutores de velocidade e sinalização após tragédias na BR-262

Preocupada com a segurança dos motoristas e passageiros que trafegam pela BR-262, a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) protocolou, nesta quarta-feira (21), uma indicação ao Superintendente Regional do DNIT em Mato Grosso do Sul, Euro Nunes Varanis Junior, solicitando estudos técnicos para a instalação de redutores de velocidade e ampliação da sinalização viária no trecho entre os municípios de Campo Grande e Terenos.

A parlamentar justifica o pedido com base em dados alarmantes sobre o número de acidentes, muitos deles com vítimas fatais, registrados nessa importante via de ligação entre a Capital e o interior do Estado. Entre os casos recentes que acentuam a urgência da solicitação, destacam-se dois acidentes ocorridos nos dias 19 e 20 de maio, ambos na região do Indubrasil, e que resultaram na morte de três pessoas e ferimentos em outras vítimas.

“A BR-262 é uma via essencial para a mobilidade regional e o escoamento da produção do nosso Estado, mas infelizmente tem se tornado palco de tragédias constantes. Não podemos permitir que vidas continuem sendo perdidas por falta de medidas preventivas. Por isso, solicitei que o DNIT realize estudos para avaliar a viabilidade de instalação de radares, lombadas eletrônicas e melhorias na sinalização horizontal e vertical, a fim de reduzir os riscos nesse trecho”, destacou Mara Caseiro.

A deputada lembrou ainda que o pedido reflete um clamor da população, especialmente dos moradores e usuários da rodovia, que convivem com o medo constante de acidentes graves. Segundo ela, ações concretas e imediatas são indispensáveis para transformar a BR-262 em uma estrada mais segura e adequada ao grande fluxo de veículos que recebe diariamente.