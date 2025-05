Motta recebe presidente de Angola e reafirma parceria entre os países

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), recebeu a visita do presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, nesta quinta-feira (22). Eles reafirmaram a parceria entre os dois países.

Motta lembrou em seu discurso que o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola, em 1975. “Temos potenciais e desafios que abrem possibilidades significativas”, disse. “A diplomacia parlamentar da Câmara deve ser uma ferramenta para construir um futuro mais próspero para todos os brasileiros e queremos avaliar os meios para melhorar essa parceria.”

Relações bilaterais

João Lourenço reafirmou a importância do Parlamento para as relações bilaterais e defendeu acordos de cooperação entre os países na área de agricultura, pecuária e energia.

“Temos o objetivo de procurar e reforçar as relações de amizade e cooperação entre Angola e Brasil. Ganham ambos com essa nossa relação, que é exemplar. No momento em que o mundo atravessa uma ameaça de crise alimentar e energética, Angola e Brasil podem contribuir para minimizar essa carência de alimentos de que o mundo padece neste momento”, disse o presidente angolano.

Desde 1989, o Grupo Parlamentar Brasil e Angola existe na Câmara para debater temas de interesse dos dois povos. No ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulgou decreto, a partir da aprovação pelo Congresso Nacional, de acordo sobre serviços aéreos entre Brasil e Angola.

Semana da África

A visita do presidente de Angola ocorre durante a Semana da África no Brasil e, também, durante o evento 2º Diálogo Brasil-África sobre Segurança Alimentar, Combate à Fome e Desenvolvimento Rural. Lourenço será recebido amanhã pelo presidente Lula.