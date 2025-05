Prefeitura acelera obras de recuperação na Avenida Ernesto Geisel

As equipes da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), estão aproveitando ao máximo as condições climáticas favoráveis para acelerar os trabalhos de recomposição das placas e do aterro em trechos da Avenida Ernesto Geisel. Parte das estruturas cedeu durante a forte chuva registrada no final do mês passado.

Logo após os danos, uma equipe técnica da Secretaria realizou vistoria nos pontos afetados e definiu as ações emergenciais, que já estão em execução.

No trecho próximo ao Centro de Belas Artes, a placa que havia caído foi recolocada, e estruturas de contenção foram instaladas utilizando manilhas e trilhos. Para reforçar o aterro, foi aplicada uma camada de pedras, mesma estratégia utilizada na obra da Avenida Filinto Müller, em frente ao Lago do Amor. Naquela região, o método demonstrou eficiência: apesar do transbordamento do Lago na última chuva, o aterro permaneceu intacto.

A intervenção no trecho próximo ao Centro de Belas Artes já foi concluída. Atualmente, trabalhadores e máquinas estão concentrados na obra localizada na interseção da Avenida Ernesto Geisel com a Rua Cândido Mariano, ao lado do Hospital do Câncer. Parte da pista no sentido bairro/centro está interditada, enquanto no sentido centro/bairro a interdição é total.

“Não é um serviço simples, é um trabalho delicado, que envolve o uso de guindaste e a presença de rede de alta tensão. Mas, com o empenho das nossas equipes e o apoio necessário, estamos avançando para concluir essa etapa e liberar o tráfego o quanto antes, considerando que se trata de um ponto com grande fluxo de veículos”, afirmou o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcelo Miglioli.

Nesta frente de trabalho, está sendo adotada uma solução técnica diferente, com a utilização de trilhos para sustentar as placas de concreto que cederam. A escolha se deve a dois fatores principais: o tamanho das placas e a presença da rede de esgoto da região central. Por esse motivo, não foi viável replicar o mesmo tipo de obra realizado nas proximidades do Centro de Belas Artes.

A interdição no local visa garantir a segurança de trabalhadores e motoristas, em razão da intensa movimentação de caminhões e do uso de guindaste. O equipamento está sendo utilizado inicialmente para recolocar as placas e, na sequência, para posicionar os trilhos que farão o “travamento por escora” das estruturas de concreto, de uma margem à outra do canal. Além do cuidado com a rede de esgoto, há atenção redobrada com a rede elétrica, e por isso a Sisep acionou a concessionária responsável pelo fornecimento de energia.

#ParaTodosVerem A foto de capa mostra guindaste e obras ocorrendo.