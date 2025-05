Atletas da Funesp encantam público no 7º Festival Mais Esporte com apresentações de ginástica artística e rítmica

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp) participou com destaque do 7º Festival Mais Esporte, realizado na noite de quarta-feira (21/5), no Teatro Glauce Rocha. O evento contou com apresentações especiais das equipes de Ginástica Artística e Ginástica Rítmica da Fundação, reunindo cerca de 60 atletas dos projetos gratuitos desenvolvidos em Campo Grande.

Os jovens talentos brilharam no palco, encantaram o público e mostraram toda sua capacidade técnica em um verdadeiro show de beleza, precisão e dedicação. As coreografias foram preparadas especialmente para o festival, reforçando o compromisso da Funesp com a formação esportiva e o acesso ao esporte de qualidade para crianças e adolescentes da capital.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Promovido pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), o festival evidencia a importância da parceria entre instituições públicas na promoção do esporte, da cidadania e da cultura. As apresentações da Funesp integram o Especial do Dia das Mães e refletem o trabalho contínuo dos polos esportivos mantidos pela Prefeitura Municipal de Campo Grande.

Atualmente, a Ginástica Rítmica é oferecida em dois polos: Parque Jacques da Luz e Ginásio Guanandizão. Já a Ginástica Artística é realizada no CEFAT (Centro de Formação de Atletas), consolidando a cidade como referência na formação de jovens ginastas.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Para o diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, a participação no festival representa mais que uma apresentação: é o reflexo do esforço coletivo de servidores comprometidos e do talento de atletas que vêm se destacando também em outras regiões do país.

“É de suma importância fazer um evento como esse para mostrar à população o potencial dos nossos atletas, que representam Campo Grande em todas as regiões do país. À frente da Funesp, tive a honra de conhecer excelentes servidores, que vestem a camisa e que proporcionam um espetáculo como esse. Parabéns a todos pela organização e pelo evento. O esporte transforma vidas e, graças aos trabalhos realizados pela Prefeitura de Campo Grande nas praças e parques, temos colhido frutos como os que vimos hoje”, destacou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

#ParaTodosVerem As imagens são da apresentação do festival.