Polícia Civil participa de reunião estratégica com órgãos de segurança pública e Forças Armadas em Ladário

A Polícia Civil, representada pelo Delegado de Polícia Guilherme Oliveira Pena, participou na manhã de hoje (22) de uma reunião estratégica com representantes de diversos órgãos de segurança pública e das Forças Armadas, no Comando do 6º Distrito Naval – Marinha do Brasil, localizado na cidade de Ladário.

O encontro teve como objetivo o alinhamento de demandas relacionadas à inteligência, ao compartilhamento de informações e à integração entre as instituições, fortalecendo as ações conjuntas no combate à criminalidade e na promoção da segurança pública na região.

Durante a reunião, foram discutidos protocolos para o aperfeiçoamento do intercâmbio de dados estratégicos, visando ampliar a eficiência das operações integradas e a atuação coordenada das forças de segurança. Também foram abordadas questões relacionadas à segurança de fronteira, considerando a localização geográfica estratégica das cidades de Corumbá e Ladário e sua importância no contexto regional.

A Polícia Civil destacou a relevância do trabalho conjunto e da construção de parcerias sólidas com as demais instituições, reforçando o compromisso com a proteção da sociedade e o enfrentamento qualificado da criminalidade.

O encontro contou com a presença de autoridades civis e militares, consolidando mais um passo na busca pela modernização das ações de segurança pública e pelo fortalecimento da atuação integrada entre os diversos entes que compõem o sistema de proteção social no país.