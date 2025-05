Polícia Civil realiza reunião com donos de conveniências para reforçar cumprimento da lei em Ribas do Rio Pardo

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Ribas do Rio Pardo promoveu, na última quarta-feira(22), uma reunião de orientação com proprietários de conveniências do município, com o objetivo de alinhar condutas e reforçar o cumprimento da legislação vigente.

O encontro contou com a participação da Promotora de Justiça Ana Rachel Borges de Figueiredo Nina, do Delegado de Polícia Civil Felipe Pereira de Oliveira Braga, da Coordenadora do Conselho Tutelar Luciana Malta Bruschi Ramos, reunindo representantes de diversos estabelecimentos comerciais da cidade.

Durante a reunião, foram abordadas questões legais e administrativas relacionadas ao funcionamento das conveniências, como a venda de bebidas alcoólicas, os horários de funcionamento e, principalmente, a proteção de crianças e adolescentes, tema que tem gerado preocupação entre os órgãos de segurança e proteção social.

A iniciativa teve como foco estabelecer um canal direto de comunicação entre as autoridades e os comerciantes, visando esclarecer dúvidas, ouvir demandas e garantir que todos compreendam suas obrigações legais.

As autoridades envolvidas consideraram a reunião produtiva e reafirmaram o compromisso com a fiscalização e o diálogo contínuo com os setores envolvidos, visando sempre o bem-estar da comunidade.