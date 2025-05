Polícia Civil prende homem por Estupro de Vulnerável em Amambai, durante Operação Caminhos Seguros

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), realizou na manhã desta quinta-feira (22) mais uma prisão no interior do Estado, no contexto da Operação Caminhos Seguros 2025, coordenada pelo Ministério da Justiça e voltada ao enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes.

O preso, identificado pelas iniciais L.V.F., de 53 anos, que atua na função de serviços gerais, foi localizado no município de Amambai/MS. Contra ele havia um Mandado de Prisão Preventiva, expedido em investigação que apura o crime de Estupro de Vulnerável.

As diligências se desenrolaram em área de difícil acesso, dentro de uma aldeia indígena, exigindo planejamento e esforço operacional por parte da equipe policial para localizar e capturar o suspeito.

A ação é resultado do trabalho contínuo e estratégico da Polícia Civil no combate a crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, reforçando o compromisso com a proteção integral das vítimas e a responsabilização dos autores.

As diligências seguem em todo o Estado com novas ações previstas nos próximos dias.