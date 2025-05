Operação Caminhos Seguros: Polícia Militar prende homem por receptação de veículo roubado em Rio Verde

Coxim (MS):Durante a Operação Caminhos Seguros, a Polícia Militar prendeu um homem de 39 anos por receptação de veículo roubado/furtado na manhã de ontem (21), em Rio Verde de Mato Grosso.

A prisão ocorreu durante rondas de rotina da Guarnição de Serviço no bairro Bella Suiça. Ao passarem pela Rua Leonídio José dos Santos, os policiais notaram uma motocicleta Honda Biz estacionada de forma irregular. Diante da suspeita, foi realizada a checagem do veículo no sistema policial, que confirmou uma restrição com status criminal.

Questionado, o proprietário da motocicleta relatou que havia adquirido o veículo de um conhecido, mas não apresentou nenhuma documentação que comprovasse a procedência legal da compra.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. A motocicleta foi apreendida.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM