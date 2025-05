Comissão de Relações Exteriores aprova Grupo Parlamentar Brasil-Kuwait

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) aprovou nesta quinta-feira (22) a criação do Grupo Parlamentar Brasil-Kuwait. O projeto de resolução do Senado que cria o grupo ( PRS 29/2021 ), de autoria do ex-senador Jean-Paul Prates (RN), recebeu parecer favorável do senador Esperidião Amin (PP-SC).

De acordo com o projeto, o grupo tem o objetivo de incentivar e desenvolver as relações bilaterais entre os Poderes Legislativos do Brasil e do Kuwait. O grupo pode promover visitas parlamentares, congressos, permuta de publicações e trabalhos sobre matéria legislativa, entre outras atividades.

O grupo também pode manter relações culturais e de intercâmbio, bem como de cooperação técnica com entidades nacionais e estrangeiras. Segundo Esperidião Amin, o Kuwait representa uma “ponte valiosa” para os interesses brasileiros entre o Golfo Pérsico e a Península Arábica.

— A interação direta entre membros do Congresso Nacional e seus homólogos kuwaitianos proporcionará uma plataforma sólida para a troca de experiências, conhecimentos e melhores práticas entre os legisladores de ambos os países. Essa cooperação interparlamentar permitirá um diálogo mais estreito e estruturado, contribuindo para a discussão de interesses comuns e para o avanço de agendas bilaterais — afirmou.