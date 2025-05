Governo de MS apresenta avanços do Estado em fórum nacional e reforça compromisso com futuro sustentável

Mato Grosso do Sul tem se consolidado como referência nacional em desenvolvimento sustentável, qualidade de vida e investimentos em educação. Durante a abertura do 73º Fórum Nacional de Reitoras e Reitores da Abruem (Associação Brasileira de Reitoras e Reitores das Universidades Estaduais e Municipais), o governador Eduardo Riedel apresentou um panorama dos avanços recentes do estado nas áreas econômica, social e educacional.

Com o tema 'O papel da Governança e Sustentabilidade no fortalecimento da ciência, tecnologia e inovação no Estado de MS', a palestra destacou as estratégias adotadas pelo Governo para garantir um futuro mais justo, próspero e inclusivo.

Entre os principais destaques está o crescimento do PIB. De acordo com projeção da Resenha do Banco do Brasil, Mato Grosso do Sul deve liderar o crescimento econômico do país em 2025, com uma alta estimada de 4,8% e movimentação financeira de R$ 190 bilhões.

"Todas as áreas das políticas públicas são essenciais, e o equilíbrio entre elas exige uma gestão cuidadosa, especialmente diante de um orçamento que é amplamente discutido e planejado. Hoje temos maturidade na gestão, o que nos permite aplicar até 15% do orçamento em investimentos — algo que não é simples. Somos o terceiro estado com a menor taxa de extrema pobreza (2%), o quarto em menor taxa de desocupação e o sexto em qualidade de vida. Isso é resultado de uma série de políticas articuladas entre diferentes áreas. Na nossa governança, não tratamos mais as ações das secretarias como iniciativas isoladas — trabalhamos de forma intersetorial, com projetos integrados que realmente fazem a diferença na vida das pessoas", destacou Riedel.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Construído sobre os pilares de um governo próspero, verde, inclusivo e digital, o estado aposta no crescimento sustentável, com a expansão de áreas agrícolas e florestais, além de grandes obras de infraestrutura. Entre elas, destaca-se a Rota Bioceânica, corredor rodoviário que ligará os oceanos Atlântico e Pacífico, com previsão de início de operação em 2025.

Até 2030, o governo estadual prevê investimentos de R$ 1,4 bilhão em ações voltadas à preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da qualidade de vida das comunidades locais e o estímulo a boas práticas de conservação do bioma. O estado também tem como meta se tornar carbono neutro até 2030, reforçando seu compromisso com o meio ambiente.

A educação é um dos pilares da atual gestão. O Estado vem ampliando o acesso ao ensino superior e profissionalizante com iniciativas como a criação do curso de Silvicultura em parceria com a Suzano; a abertura de cursos superiores interculturais em Agroecologia, voltados a indígenas dos municípios de Aquidauana e Amambai; a formação de turmas em parceria com o Incra para atender assentados da Reforma Agrária; e a criação do curso de Engenharia Civil, com início previsto para 2025, na unidade da UEMS em Nova Andradina.

Também foram anunciados novos cursos de Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional na UEMS de Campo Grande. Outro marco é o Programa de Apoio à Graduação e Pós-Graduação – Papos UEMS, que destinará R$ 4 milhões a projetos de pesquisa, com o objetivo de elevar a qualidade do ensino e fortalecer a formação acadêmica em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional da universidade.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

"Também quero reforçcar os avanços da Rede Estadual de Ensino. Aqui em Mato Grosso do Sul, atendemos cerca de 590 mil alunos em 349 unidades escolares. Temos trabalhado de forma intensa para universalizar o acesso ao ensino em tempo integral — hoje, 62% das nossas escolas já adotam esse modelo. Em 2024, a Rede Estadual de Ensino alcançou o melhor índice da sua história nessas disciplinas no Ensino Médio, de acordo com os dados do SAEMS (Sistema de Avaliação da Educação Básica de Mato Grosso do Sul). Outro pilar essencial é a educação profissional. Neste ano, 45% dos alunos matriculados no Ensino Médio também estão inseridos em cursos de formação técnica. Isso não se resume apenas aos programas tradicionais — construímos uma ampla rede, integrada a instituições públicas e privadas, que fortalece a formação dos nossos jovens, promove a integração regional e impulsiona o desenvolvimento em diversas áreas do conhecimento", destacou o governador.

O 73º Fórum Nacional de Reitoras e Reitores da Associação Brasileira de Reitoras e Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM) vai até 24 de maio na UEMS, em Campo Grande.

“Queremos agregar valor ao ensino superior estadual, promovendo soluções concretas para os desafios enfrentados pelas instituições. Reafirmamos o compromisso em manter um diálogo aberto e produtivo com as universidades, fomentando parcerias e estratégias para a expansão e modernização da infraestrutura do ensino superior. Contamos com o engajamento de todos os presentes para que, juntos, possamos seguir avançando na construção de um futuro mais justo, inovador e inclusivo para todos”, destacou o reitor da UEMS, Laércio Alves de Carvalho.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

“Neste Fórum, trazemos como tema central a governança, a inovação e a responsabilidade das universidades estaduais e municipais do Brasil. Essa temática nos convida não apenas à reflexão, mas também à ação, especialmente em um momento marcado por múltiplos e complexos desafios para a educação superior pública”,, afirmou Cecília Raquel, representante da Abruem.

O Fórum tem como tema 'Governança, Inovação e Responsabilidade nas Universidades Estaduais e Municipais do Brasil' e promoverá debates estratégicos sobre o fortalecimento da ciência, tecnologia e inovação.

Evelyn Souza, Comunicação Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende/Secom