São Julião começa a receber pacientes nos novos leitos custeados pelo Governo de MS

Com 20 leitos já contratualizados anteriormente, hospital passou a contar com 32 unidades em funcionamento nesta semana, reforçando a retaguarda do SUS em Campo Grande

O Hospital São Julião, em Campo Grande, começou a receber nesta semana os primeiros pacientes nos 12 novos leitos clínicos abertos com recursos do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde). A ampliação reforça a rede hospitalar pública em um momento de alta nas internações por SRAGs (Síndromes Respiratórias Agudas Graves).

A assinatura do termo de abertura ocorreu nesta semana e, já na terça-feira (20), os primeiros pacientes começaram a ser admitidos. Desde então, nove pessoas com quadros clínicos como pneumonia, infecção urinária e outras condições que demandam medicação e cuidados contínuos — mas que não exigem isolamento — foram acolhidas na unidade filantrópica. Com essa entrega, o número de leitos clínicos contratualizados entre o Governo do Estado e o São Julião passa a 32, considerando os 20 já existentes anteriormente.

“São leitos de clínica médica destinados a pacientes com perfis que exigem cuidados assistenciais, como uso de antibióticos e medicações contínuas. Como o São Julião é um hospital de retaguarda com leitos compartilhados, não é possível receber pacientes com doenças infecciosas transmissíveis. Por isso, esses novos leitos são estratégicos para apoiar a rede hospitalar, sem sobrecarregar outras unidades”, explicou a superintendente de gestão do hospital, Jéssyka Mendes.

A estruturação dos novos espaços foi possível graças à reorganização dos ambientes internos do hospital e à otimização da ocupação, com investimentos em equipamentos e equipe. “É uma entrega significativa, que fortalece a capacidade do hospital filantrópico, que hoje dedica 99% do seu atendimento ao SUS. Além de atender mais pacientes com qualidade, essa ampliação também contribui para o equilíbrio financeiro da instituição”, acrescentou.

Para a superintendente de Gestão Hospitalar da SES, Maria Angélica Benetasso, a ativação dos novos leitos representa mais um passo no compromisso do Governo do Estado com a ampliação do acesso e da qualidade da assistência hospitalar pública.

“Essa parceria com o Hospital São Julião reforça o compromisso do Governo do Estado com a saúde pública. Ao ampliarmos leitos em hospitais de retaguarda como este, conseguimos aliviar a pressão sobre as unidades de urgência e emergência, garantindo que mais pacientes recebam atendimento em tempo oportuno e com a dignidade que merecem”, destacou Maria Angélica.

A ampliação no São Julião soma-se a outras iniciativas recentes da SES, como o reforço de UTIs pediátricas no Hospital Regional de Três Lagoas e a intensificação das cirurgias ortopédicas, demonstrando uma atuação articulada e estratégica para atender às necessidades da população sul-mato-grossense.

Danúbia Burema, Comunicação SES

Fotos: Hospital São Julião