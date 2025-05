Novo Meu Detran coloca o cidadão sul-mato-grossense no centro dos serviços públicos digitais

Inspirado em modelos internacionais de excelência, como o da Estônia, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) lançou o novo portal Meu Detran, uma plataforma moderna e centrada no cidadão. O site é o primeiro do Governo do Estado a adotar esse conceito inovador, com foco total na experiência do usuário.

Desenvolvido em parceria com a Secretaria Executiva de Transformação Digital (Setdig), o novo Meu Detran coloca o cidadão como protagonista na hora de acessar os serviços públicos. Com navegação intuitiva, design moderno e informações organizadas de forma clara, o portal permite realizar consultas e solicitações com agilidade, segurança e personalização.

Entre as principais novidades está a possibilidade de acessar documentos, consultar dados e solicitar serviços em até três cliques, com destaque para os mais utilizados conforme o perfil do usuário. A plataforma também conta com dupla camada de segurança e acesso exclusivo para pessoas físicas mediante login, garantindo mais proteção e confiabilidade.

O login pode ser feito via GOV.BR ou com CPF e senha, como no portal anterior. Na tela inicial, o usuário já visualiza a foto da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), os veículos registrados e o vencimento da habilitação.

>Login pode ser feito pela conta GOV BR ou CPF e senha

Logo abaixo, o “Meu Painel” apresenta um menu com as principais áreas: Habilitação, Veículos, Infrações, Atendimento Presencial e Portal de Serviços (que direciona para o site anterior). Ao clicar em qualquer item, são exibidas as principais informações e, ao lado, os serviços mais buscados daquela categoria. Por exemplo, em Habilitação, é possível renovar o documento ou alterar o endereço do condutor, sem precisar navegar por várias páginas.

Algumas consultas podem ser feitas sem login, como a de pontos na CNH (informando CPF e número de registro) ou débitos de veículos (com placa e Renavam).

A nova plataforma de serviços do Detran-MS faz parte da jornada de transformação digital do Governo de Mato Grosso do Sul, que será implantada em todos os órgãos estaduais. O Detran sai na frente ao oferecer uma solução moderna e funcional, que facilita a vida do cidadão e torna o atendimento mais eficiente.

Responsável pela virada de chave tecnológica no Detran-MS, o diretor-presidente do órgão, Rudel Trindade, destaca que a excelência no atendimento não se refere apenas ao presencial. “A transformação digital que estamos promovendo é mais do que modernizar sistemas, é mudar a forma como o cidadão se relaciona com o serviço público. A excelência no atendimento não pode estar restrita ao balcão: ela precisa estar na tela do computador ou celular, com agilidade, clareza e respeito ao tempo das pessoas. O novo Meu Detran representa esse novo momento do Detran-MS, mais próximo, eficiente e conectado com as necessidades das pessoas”.

O Diretor de Tecnologia da Informação, Robson Lui, destaca que o portal seguirá sendo aprimorado para atender todas as expectativas dos usuários. "Essa nova plataforma é um marco para o Detran-MS. Trabalhamos para simplificar o acesso e tornar os serviços mais rápidos, seguros e humanizados. O cidadão agora tem uma ferramenta moderna que facilita sua vida e reflete o nosso compromisso com a inovação e com a qualidade no atendimento público”.

O novo Meu Detran já está em funcionamento e pode ser acessado pelo endereço: www.meudetran.ms.gov.br . O Novo Meu Detran chega junto com a Glória, atendente virtual do Detran por whatsapp disponível no número (67)3368-0500. As entregas reforçam os pilares do Governo de Mato Grosso do Sul: inclusivo, próspero e digital.

Mireli Obando, Comunicação Detran-MS

Fotos: Rachid Waqued