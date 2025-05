Comissão aprova criação do Grupo Parlamentar Brasil-Egito

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) aprovou nesta quinta-feira (22) a criação do Grupo Parlamentar Brasil-Egito ( PRS 26/2021 ). A proposta do ex-senador Jean-Paul Prates (RN) recebeu relatório favorável do senador Carlos Viana (Podemos-MG), lido pelo senador Esperidião Amin (PP-SC), e segue para análise da Comissão Diretora.

Segundo o projeto de resolução do Senado, o grupo terá a finalidade de incentivar e desenvolver relações bilaterais entre os Poderes Legislativos dos dois países. Composto por membros do Congresso Nacional, o grupo terá como atividades principais a realização de visitas parlamentares e eventos diversos — como congressos, simpósios e debates — nas áreas política, jurídica, social, tecnológica, científica, ambiental, educacional, cultural, econômica e financeira.

Também estão previstos intercâmbios de experiências legislativas e troca de publicações. Além de manter relações culturais e de intercâmbio, o Grupo Parlamentar poderá manter cooperação técnica com entidades nacionais e estrangeiras.

Egito

Com mais de 100 milhões de habitantes, o Egito é um país essencialmente agrário com economia dependente da exploração de petróleo e da agricultura. As relações com o Brasil foram estabelecidas em 1924, pouco depois de o país se tornar independente do Reino Unido. As duas nações desfrutam de um relacionamento cordial no ramo político e são consideradas potências regionais na América do Sul e África, respectivamente.

O Egito abriga a foz do rio mais longo do mundo, o Nilo, que atravessa o país de sul a norte e proporcionou o desenvolvimento de uma das maiores e mais antigas civilizações do planeta. O país também abarca a península do Sinai, onde foi construído o Canal de Suez, uma das vias marítimas mais importantes para o comércio internacional.