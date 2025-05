Zé Teixeira reivindica investimentos em Campo Grande, Dourados e Ivinhema

O deputado estadual Zé Teixeira tem desempenhado um papel amplo na Assembleia Legislativa, representando toda a população de Mato Grosso do Sul e defendendo os interesses de diversos setores nos municípios do estado. Nesta quinta-feira (22), o parlamentar apresentou indicações para atender às demandas das populações de Campo Grande, Dourados e Ivinhema.

Atendendo às reivindicações de moradores e produtores rurais da região do Guaçu, no Distrito de Macaúba, em Dourados, Zé Teixeira solicitou ao Governo do Estado a realização de serviços de patrolamento e cascalhamento nas estradas vicinais da área.

Segundo o vereador Pedro Pepa, "as vias encontram-se sem condições adequadas de tráfego, prejudicando significativamente o escoamento da safra e a circulação de caminhões que transportam a produção agropecuária das propriedades".

Em Campo Grande, moradores do Bairro Jóquei Clube solicitaram a intercessão do deputado para melhorias na qualidade do asfalto ao longo da Rua Japão, que serve como alternativa de acesso à Avenida das Bandeiras, importante via utilizada por quem se dirige ao centro da cidade.

"A rua está em condições precárias, com buracos e inúmeras irregularidades causadas por operações tapa-buracos anteriores, que deixaram desníveis que dificultam a circulação de veículos e comprometem a segurança de motoristas, ciclistas e pedestres", justificou o parlamentar na indicação encaminhada à Prefeitura da Capital.

Já para Ivinhema, Zé Teixeira solicitou a aquisição e destinação de equipamentos e acessórios para suprir as necessidades do Hospital Municipal. Segundo o vereador Professor Erlon, a demanda pelos serviços de saúde tem crescido significativamente, tornando essencial a obtenção de novos equipamentos, como cadeiras de banho e suportes para soro.