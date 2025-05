Nota de falecimento

Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares e amigos, expressando nossos mais sinceros sentimentos.

O velório será realizado na Capela Pax Universo Terenos , a partir das 17h desta quinta-feira ( 22/05/2025 ). O sepultamento acontecerá na manhã de sexta-feira, dia 23/05/2025 , às 10h30 , no Cemitério Municipal Santo Antônio .

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento da senhora Elza Maria de Oliveira, ocorrido nesta quinta-feira, 22/05, aos 82 anos de idade. Ela é mãe do investigador Marcílio de Oliveira, lotado na Delegacia Especializada de Repressão aos Roubos e Furtos (DERF).

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.