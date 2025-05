Polícia Civil cumpre mandado de prisão de duas mulheres em Paranaíba

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população e informa que denúncias anônimas podem ser feitas pelos canais oficiais, com garantia de sigilo.

As prisões reforçam a atuação constante da Polícia Civil no cumprimento de mandados e na repressão de crimes, contribuindo diretamente para a manutenção da ordem pública e a efetividade da Justiça em Paranaíba.

Já na manhã desta quinta-feira (22), outra mulher, de 43 anos, foi presa por regressão cautelar de regime. Ela cumpria pena por furto qualificado e, após descumprir as regras impostas durante a execução da pena, retornou ao regime fechado por determinação judicial.

Na quarta-feira (21), os policiais civis deram cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra uma mulher de 44 anos, investigada por favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou pessoa vulnerável. A prisão foi decretada após ela não se apresentar à Justiça, situação que levou à sua captura para garantir a regular tramitação do processo e assegurar a aplicação da lei penal.

A Polícia Civil, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Paranaíba efetuou, entre os dias 21 e 22 de maio, a prisão de duas mulheres investigadas por diferentes crimes. As ações foram resultado de trabalhos contínuos de monitoramento e cumprimento de decisões judiciais.

