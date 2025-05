Deputado Pedrossian Neto propõe incluir a Campanha Fogo Zero no Calendário Oficial de MS

O deputado Pedrossian Neto apresentou projeto de lei que propõe incluir a Campanha Fogo Zero no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul. A proposta, que tramita na Assembleia Legislativa, busca transformar a campanha em uma ação oficial, permanente e com maior alcance na prevenção aos incêndios florestais em MS.

De acordo com o projeto de lei, a campanha deve ser realizada todo ano, no mês de maio, com ações educativas, capacitações e mobilização da sociedade para prevenir incêndios tanto em áreas de vegetação nativa quanto em florestas plantadas.

A medida conta com o apoio da Reflore/MS (Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas).

Em nota oficial, a entidade reforça que a Campanha Fogo Zero é uma iniciativa consolidada, que chega em 2025 à sua 13ª edição, com resultados expressivos na conscientização, bem como na proteção do patrimônio natural do Estado.

Somente em 2024, conforme citou a Reflore, o Mato Grosso do Sul registrou mais de 11 mil focos de calor e mais de dois milhões de hectares queimados, o que gera impactos diretos na fauna, na flora e também na economia.

Se aprovada, a lei oficializará e ampliará o alcance de uma campanha que já demonstra resultados concretos há mais de uma década.

O objetivo da proposta do deputado é tornar o combate e luta contra os incêndios uma política pública permanente em Mato Grosso do Sul.