Polícia Militar em Três Lagoas realiza apreensão de autores de Tráfico de Drogas

Três Lagoas – MS, no dia 21 de maio, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a apreensão de autores de tráfico de drogas.

Nesta quarta-feira, uma guarnição da Força Tática do 2º BPM após tomar conhecimento de denúncia realizada através do 190 que versava sobre a realização de tráfico de drogas, do tipo “disk entrega”, no bairro Guanabara, os policiais intensificaram o policiamento logrando êxito na localização e abordagem dos denunciados que saiam de um local onde denúncias apontavam como sendo um imóvel utilizado na comercialização de drogas, funcionando como “depósito”.

Durante busca pessoal no adolescente infrator de 16 anos, foi encontrado em sua posse uma porção de crack, o qual em declaração informou aos militares que iria comercializar a mando do “dono” do local de onde havia saído, relato esse reforçado pelo segundo abordado (adolescente de 15 anos), sendo de imediato realizado a incursão no imóvel que não continha indícios de moradia, possuindo apenas uma garrafa de água, um sofá e um aparelho celular bloqueado.

Em buscas os policiais localizaram embaixo do sofá, 1 “tablete” de maconha (pesando 295 gramas), 1 invólucro contendo crack (pesando 4 gramas) e 1 rolo de papel filme utilizado no embalo do entorpecente.

Ante os fatos ambos foram encaminhados até a Delegacia de Polícia, onde foram apresentados juntamente com a droga apreendida.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

