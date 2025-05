Polícia Civil prende homem em flagrante por porte ilegal de arma de fogo

A Polícia Civil ressalta que o combate à violência doméstica é prioridade, sendo fundamental que vítimas e testemunhas denunciem situações de ameaça ou agressão. As denúncias podem ser feitas de forma anônima.

Constava no mandado a suspeita de que o investigado pudesse estar de posse de armas de fogo. No cumprimento da diligência, os policiais civis, acompanhados da autoridade policial, localizaram e apreenderam três espingardas, uma pistola e diversas munições.

A ordem judicial foi expedida após o registro de boletim de ocorrência pela vítima. A vítima relatou ter sido ameaçada pelo companheiro, com quem manteve uma união de 15 anos e possui três filhos menores.

Na manhã desta quarta-feira (21), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Chapadão do Sul cumpriu mandado judicial de busca e apreensão em uma residência localizada na Rua Arpia, Bairro Esplanada, no âmbito de investigação relacionada a crime de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.