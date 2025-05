Polícia Civil cumpre mandado de prisão de autor de homicídio ocorrido no mês de janeiro em São Gabriel do Oeste

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de São Gabriel do Oeste, cumpriu nesta quinta-feira (22), mandado de prisão preventiva em desfavor de P. R. A. (24), autor de um homicídio ocorrido no dia 1º de janeiro deste ano, nas proximidades de uma conveniência localizada na Rua Anhumas, em São Gabriel do Oeste

Na ocasião, a vítima, A.A.F. (40), foi atingida por um golpe de faca na região do tórax e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no hospital municipal. A faca utilizada no crime foi encaminhada à Delegacia de Polícia para os devidos procedimentos.

De acordo com informações colhidas ainda no local, a vítima foi abordada por dois indivíduos. Um deles teria ameaçado A.A.F. momentos antes do crime e, posteriormente, efetuado disparos de arma de fogo contra o veículo em que ele estava. Em seguida, o autor entrou em luta corporal com a vítima e desferiu o golpe fatal.

O autor do crime encontrava-se foragido desde a data do homicídio, sendo localizado e preso nesta data. Ele teve sua prisão preventiva cumprida e está à disposição da Justiça.

A Delegacia de São Gabriel do Oeste segue atuando de forma firme e comprometida no combate à criminalidade e na elucidação de crimes, reforçando seu compromisso com a segurança e a justiça para a população de São Gabriel do Oeste.