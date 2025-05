Polícia Civil prende dois indivíduos em flagrante por furto qualificado, em Campo Grande

A Polícia Civil, por meio do Grupo de Operações e Investigações (GOI), prendeu em flagrante, nesta quarta-feira, 21/05, dois indivíduos pelo crime de furto qualificado, por volta das 10 horas, no bairro Jardim Presidente, em Campo Grande-MS. D.A.S.B. (37) e R.R. (43) eram funcionários de uma empresa fornecedora de ferro e cimento para obras e lojas de materiais de construção.

A dupla, que atuava como entregadores, realizava desvios durante as entregas, fornecendo aos clientes uma quantidade menor do que a contratada e apropriando-se do restante. O material furtado era transportado no próprio caminhão da empresa e entregue diretamente aos receptadores.

Os suspeitos foram surpreendidos e presos no momento em que realizavam a entrega do material desviado.