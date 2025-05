Polícia Civil prende, em flagrante, acusado por tentativa de feminicídio em Ribas do Rio Pardo

Policiais civis da Delegacia de Ribas do Rio Pardo prenderam, em flagrante, nesta quarta-feira (21), D.A.S., 23 anos, pelo crime de tentativa de feminicídio contra sua companheira, na zona rural do município de Ribas do Rio Pardo.

A vítima relatou que, por volta das 23h30 do dia anterior, foi brutalmente agredida em casa por D.A.S., que chegou embriagado e sob efeito de drogas. Ela e a filha de 13 anos dormiam quando o agressor arrombou a porta e iniciou as agressões físicas, desferindo socos, quebrando um prato em sua cabeça, golpeando-a com um tijolo e arrastando-a pelos cabelos, além de proferir ameaças de morte.

O SIG (Setor de Investigações Gerais) iniciou diligências imediatamente após tomar ciência do ocorrido. Os agentes localizaram D.A.S. na zona rural (cerca de 60 km do município) e efetuaram sua prisão em flagrante.

O caso segue sob investigação.