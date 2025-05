Polícia Civil cumpre mandado de prisão definitiva em Amambai por estupro de vulnerável

Na tarde desta quarta-feira (21), um homem identificado pelas iniciais M.D.O., mecânico, foi capturado na região da Vila Planalto, no município de AmambaiS. Ele foi condenado a 10 anos de reclusão em regime fechado pelo crime de Estupro de Vulnerável, com sentença definitiva transitada em julgado.

A Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente – DEPCA finalizou esta quarta-feira (21) com três prisões realizadas no interior do Estado, nas regionais de Naviraí e Ponta Porã, todas relacionadas a crimes de Estupro de Vulnerável.

Além do mecânico, já citado, foram presos: C.G.R., 27 anos – prisão preventiva em Itaquiraí, no período da manhã; e O. G. – prisão definitiva na Aldeia Limão Verde, área rural de Amambai, no período da tarde.