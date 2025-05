Funsat oferece 1.815 vagas nesta quinta-feira (22)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece nesta quinta-feira (22), o total de 1.815 vagas de trabalho. A seleção de colaboradores será realizada para 187 empresas de Campo Grande. O recrutamento da Agência de Empregos abrange 146 profissões.

No quadro geral há vagas de: analista de Marketing (2 postos), atendente balconista de farmácia (6 postos), atendente de padaria (34 postos), carpinteiro (4 postos), eletricista (2 postos), faturista (1 posto), operador de caixa (243 postos), secretária executiva (1 posto), servente de obras (16 postos), além de uma vaga ativa para trabalhador rural.

Da relação de 1.262 oportunidades de “perfil aberto”, voltadas a captação para treinamento remunerado de contratados, a Fundação oferece vagas de: açougueiro (6 postos), auxiliar de armazenamento (10 postos), auxiliar nos Serviços de Alimentação (195 postos), fiscal na Prevenção de Perdas (5 postos), porteiro (1 posto), repositor em supermercados (205 postos), e ainda quatro vagas para vendedor interno.

Já na categoria dos anúncios exclusivos a profissionais do público PCD (Pessoa com Deficiência), são 17 triagens na data: agente de saneamento (1), assistente administrativo (5), auxiliar administrativo (2), auxiliar de limpeza (1), auxiliar de linha de produção (1), porteiro (1), repositor em supermercados (5), vendedor interno (1).

Tenha mais informações durante o funcionamento da Agência de Empregos da Funsat, entre as 7h às 17h, ou no Instagram, pelo perfil @ funsat.cg . Tire dúvidas também pela Central Telefônica (67) 4042-0585/Ramal 5800 e no portal oficial da Prefeitura de Campo Grande, no espaço da Fundação, onde aparece o quadro geral dos recrutamentos: