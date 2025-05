Senado vai homenagear instituições que promovem a vida e a dignidade humana

O Senado vai promover uma sessão especial para homenagear as instituições que trabalham pela vida, pela família e pela dignidade humana. A solenidade também vai celebrar a 18ª Marcha Nacional pela Vida, que ocorrerá no dia 10 de junho, em Brasília. A data da sessão ainda será marcada pela Secretaria-Geral da Mesa (SGM).

O requerimento para a homenagem ( RQS 366/2025 ), apresentado pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE) e apoiado por outros senadores, foi aprovado na sessão do Plenário desta quarta-feira (21). De acordo com Girão, a Marcha Nacional pela Vida é um evento de grande relevância, que reúne milhares de cidadãos de todo o país, unidos em defesa do direito à vida desde a concepção até o seu fim natural.

O senador também afirma que as instituições pró-vida têm desempenhado papel fundamental no amparo a mães em situação de vulnerabilidade, na orientação e apoio às famílias, e na promoção de políticas públicas que valorizem e protejam a vida em todas as suas etapas.