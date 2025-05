Motta anuncia criação de grupo de trabalho para discutir reforma administrativa

Motta afirmou que espera votar o texto em Plenário ainda no primeiro semestre, antes do recesso parlamentar de julho. "Esse projeto não atende a um polo ou outro representado na Casa, mas a uma sociedade que clama por serviços públicos de melhor qualidade", disse.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, anunciou nesta terça-feira (21) a criação de um grupo de trabalho para discutir uma reforma administrativa. O colegiado terá 45 dias para apresentar uma proposta e contará com um representante de cada partido.

