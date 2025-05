Covid-19: vacinação de idosos será ampliada em junho no Rio

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio definiu hoje (21) os próximos grupos para a imunização da variante JN.1 da covid-19. Em junho, serão atendidos idosos a partir de 70 anos e, em julho, de 60 anos ou mais. No mês de agosto serão imunizadas as pessoas com comorbidades. De acordo com a secretaria, com a chegada de novas doses, outros grupos prioritários também serão vacinados.

No momento, a vacina atualizada para a variante JN.1 da covid-19 está disponível nos postos de vacinação da cidade para idosos com 80 anos ou mais . A imunização para essa faixa etária teve início na segunda-feira desta semana (19).

A vacina da covid-19 é atualizada anualmente para as novas variantes do vírus. Em 2023, foi usada a bivalente; em 2024, a que protegia contra a cepa XBB; e agora em 2025, contra a JN.1. A variante já está circulando no mundo todo.

Na primeira remessa de doses que chegou ao município do Rio foram vacinados idosos residentes nas instituições de longa permanência. Agora, o imunizante está disponível em todas as unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde) e também no Super Centro Carioca de Vacinação em Botafogo, na zona sul e no ParkShopping Campo Grande, na zona oeste da cidade.

Além do imunizante contra a covid-19 JN.1 também é importante tomar as outras vacinas da temporada: contra influenza e, para quem tem indicação, também a da febre amarela e a que protege contra o sarampo.