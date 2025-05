Kajuru destaca importância da Defensoria Pública em pronunciamento

Durante discurso no Plenário nesta quarta-feira (21), o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) ressaltou a importância do papel dos defensores públicos no Brasil, em homenagem ao Dia Nacional da Defensoria Pública, celebrado em 19 de maio.

Kajuru, que foi autor e presidiu a sessão especial realizada na segunda-feira (19) para celebrar a data, afirmou que o momento convida à reflexão sobre o papel fundamental da Defensoria na construção de uma sociedade mais justa e democrática.

— A Defensoria Pública representa, no seio do Estado brasileiro, a presença concreta de uma prerrogativa constitucional: a de que ninguém deve ser impedido de fazer valer seus direitos por falta de recursos — afirmou o senador, na sessão especial.

Em reconhecimento à data, o Senado ficou iluminado na cor verde nos dias 19 e 20 de maio, conforme iniciativa solicitada pelo próprio Kajuru.

Durante o pronunciamento, o parlamentar leu trechos da fala do Defensor Público-Geral, Leonardo Magalhães, que enfatizou a amplitude da atuação da Defensoria e os desafios enfrentados pelos profissionais da instituição.

“Somos nós, defensoras e defensores públicos, que estamos nas trincheiras, nas lutas, na resistência, que estamos atuando nos centros penitenciários, nas comunidades indígenas, nas comunidades quilombolas, que estamos nas demarcações, nos conflitos fundiários que estamos trabalhando na erradicação do trabalho escravo, atendendo imigrantes, atendendo pessoas indígenas nos reconhecimentos de seu território. Diversas são nossas atribuições e desafios”.



Kajuru também destacou a fala de Luciana Bregolin, presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Federais (Anadef), que reforçou a importância da valorização da instituição:

"Nos corredores das Defensorias de todo o país, diariamente, assistimos à transformação de vidas. São idosos que buscam seus direitos previdenciários, famílias que lutam pelo acesso à saúde, comunidades inteiras que reivindicam moradia digna, refugiados que buscam acolhimento em nosso país, pessoas privadas de liberdade que têm na Defensoria sua única voz".