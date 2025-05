Indicado para embaixada brasileira no Irã é confirmado no Plenário

O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (21), a indicação do diplomata André Veras Guimarães para chefiar a embaixada do Brasil no Irã ( MSF 9/2025 ). Foram 38 votos a favor e apenas um contrário, além de duas abstenções.

O nome de André Guimarães já havia sido aprovado em sabatina na Comissão de Relações Exteriores (CRE) no dia 22 de abril. Durante a sabatina, ele lembrou que Brasil e Irã mantêm relações diplomáticas há mais de 120 anos. A indicação do diplomata na CRE foi lida pelo senador Esperidião Amin (PP-SC).

Formado em direito pela Universidade Católica de Petrópolis, André Veras Guimarães ingressou na diplomacia em 1996 como terceiro-secretário. Em 2016, alcançou o posto de ministro de segunda classe.