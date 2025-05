Resolução institui homenagem ao nascimento da violeira Helena Meirelles

Nesta quarta-feira (21) começou a tramitar na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), o Projeto de Resolução 3/2025 , do deputado Caravina (PSDB), que altera dispositivos da Resolução nº 10 /2024 que institui, no âmbito do Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, a Medalha e o Diploma de Honra ao Mérito Legislativo em homenagem a Helena Meirelles.

Conforme o texto, a modificação da proposta consiste na retirada da expressão "centenário" do texto da resolução original, com a finalidade de conferir caráter permanente à honraria instituída. “A atual redação limita a homenagem ao marco dos 100 anos de nascimento da artista, restringindo sua aplicação a um único ano. No entanto, considera-se oportuno e relevante que a homenagem a Helena Meirelles - personalidade de inegável importância para a cultura sul-mato-grossense e brasileira - ocorra de forma contínua, permitindo que a memória de sua trajetória artística e seu legado cultural sejam celebrados anualmente”, ressaltou o parlamentar.

Para o deputado, a manutenção da medalha e do diploma como distinções permanentes permitirá não apenas enaltecer a contribuição histórica de Helena Meirelles, mas também reconhecer, ano após ano, mulheres que se destacam na promoção da cultura, da música e das tradições populares. Segundo o documento, as honrarias serão entregues em sessão solene realizada no Parlamento, preferencialmente, na semana de nascimento de Helena Meirelles, data de 13 de agosto.