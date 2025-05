Senado confirma Eduardo Saboia como embaixador brasileiro na Áustria

O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (21), a indicação do diplomata Eduardo Paes Saboia para a embaixada do Brasil na Áustria ( MSF 4/2025 ). Ele recebeu 41 votos a favor e dois contrários.

Na Comissão de Relações Exteriores (CRE), o nome dele havia sido aprovado com relatório do senador Nelsinho Trad (PSD-MS). O parecer destacou a longa relação bilateral entre Brasil e Áustria, que em 2025 completa oficialmente 200 anos. Antes disso, em 1817, D. Pedro I havia se casado com a princesa austríaca Maria Leopoldina.

O senador Nelsinho destacou no documento a tradição dos dois países na busca de consensos e soluções negociadas. Ele também chamou a atenção para a economia austríaca.

— A Áustria detém um dos mais altos níveis de desenvolvimento e de renda per capita do mundo. O país se destaca no âmbito da União Europeia pela economia estável, com base industrial sólida, sustentada por setores tecnológicos de ponta, como de máquinas, equipamentos, farmacêutico e químico — afirmou.

Formado em direito pela Universidade de Brasília, Eduardo Saboia iniciou a carreira diplomática em 1990, como terceiro-secretário. Chegou a ministro de primeira classe em 2016 e foi ministro-conselheiro das embaixadas em Washington (EUA) e em La Paz (Bolívia)

Entre 2018 e 2022, ocupou o cargo de embaixador brasileiro em Tóquio (Japão). Retornando ao Brasil, chefiou a Secretaria para Ásia, Pacífico e Rússia.