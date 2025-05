Corrida dos Poderes: Aquecimento começa com treinão em Ponta Porã no dia 24

Os servidores e a população em geral já podem anotar na agenda: no sábado, dia 24, no Horto Florestal de Ponta Porã, será realizado o primeiro treinão, atividade que serve de aquecimento para a Corrida dos Poderes, que chega, neste ano, à sua terceira edição. O assunto foi o tema de entrevista, gravada, nesta quarta-feira (21), para o programa Direto ao Assunto, da Rádio ALEMS.

O primeiro treinão, que já conta com mais de 500 inscritos, será realizado a partir das 7h, com atividades diversas, incluindo-se sorteio de prêmios. As informações foram dadas pela primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, e pela advogada Kátia Claro, que são as idealizadoras da Corrida dos Poderes, e por Kassilene Cardadeiro, coordenadora do evento. As três foram as convidadas da jornalista Karine Kortez, apresentadora do Direto ao Assunto.

A realização de treinões em cidades do interior é uma novidade que teve início no ano passado. Foram realizados em Dourados e Três Lagoas. Neste ano, serão mais cinco municípios, que contemplam todas as regiões de Mato Grosso do Sul. “Ponta Porã é uma cidade nova, que não estava no ano passado. A gente está trabalhando muito forte com o auxílio da prefeitura e já temos mais de 500 inscritos. E as inscrições continuam abertas”, informou Kassilene. “Os treinões têm muito foco do servidor, mas a cidade toda está convidada a participar”, destacou.

A 3ª Corrida dos Poderes será realizada no dia 25 de outubro, no Parque dos Poderes, em Campo Grande. Até lá, o aquecimento continua com treinões agendados em cidades diversas. “No dia 28 de junho, será em junho Corumbá; no dia 26 de julho, em Três Lagoas; e no dia 25 de setembro em Costa Rica”, disse Kassilene.

A Corrida dos Poderes é mais que uma atividade esportiva, conforme ressaltou Mônica Riedel. “Envolve saúde, mudança de hábito, educação”, disse a primeira-dama. “Quando você começa a se desafiar, você acaba envolvendo outras pessoas, como os filhos, por exemplo. Eu sempre falo que o exemplo arrasta. Realizar atividades física é uma mudança que impacta outras pessoas, envolve todos. Eu acho isso muito importante”, acrescentou.

Também idealizadora da Corrida, Kátia Claro, esposa do presidente da ALEMS, deputado Gerson Claro, reforçou a importância do evento na vida dos servidores. “Um número muito grande de servidores começou a prática da atividade física na primeira Corrida dos Poderes, continuaram se exercitando. Eu penso que esse é o maior legado. Já estamos colhendo os louros de tudo isso com os servidores mais preocupados com a sua saúde”, considerou.

Serviço

