Zeca solicita veículo para Centro de Referência e Atendimento à Mulher de Naviraí

Para viabilizar a proposta, Zeca encaminhou a indicação ao Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Corrêa Riedel, ao Secretário de Estado da Casa Civil, Eduardo Rocha e à Secretária de Estado da Cidadania, Viviane Luiza da Silva.

“Nesse sentido, espero o apoio dos pares para a aprovação da presente indicação, bem como o atendimento em caráter de urgência por parte do Poder Executivo do Estado de MS”, complementou o deputado.

“O CRAM de Naviraí apresenta problemas no atendimento e acompanhamento às mulheres vítimas de violência, justamente por não haver um veículo de uso exclusivo no local”, disse Zeca.

Conforme o deputado, a proposta melhorará efetivamente os atendimentos realizados no Centro, que atualmente passam por dificuldades.

O deputado estadual Zeca do PT apresentou indicação nesta terça-feira (21) propondo a destinação em urgência de um veículo ao Centro de Referência e Atendimento à Mulher (CRAM), do Município de Naviraí–MS.

