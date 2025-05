Polícia Militar realiza Dia D da Operação Falcão I com reforço na segurança rural em Sonora

Coxim (MS): A Polícia Militar realizou nesta quarta-feira (21), o Dia D da Operação Falcão I, intensificando as ações de segurança nas áreas rurais do município de Sonora e região.

A operação, que teve início no dia 1º de maio e segue até o dia 29 de maio, tem como foco principal a prevenção e repressão de crimes como abigeato (furto de gado), furtos e roubos, garantindo tranquilidade à população do campo.

Nesta data, as atividades foram reforçadas com abordagens, patrulhamentos e visitas a propriedades rurais, além da participação em rádios locais para levar informações à população e orientar sobre medidas preventivas. A operação conta com o apoio da Polícia Militar Ambiental e da 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Rural, unindo esforços para combater a criminalidade nas regiões mais afastadas dos centros urbanos.

O Comandante da Polícia Militar de Sonora, Tenente Agnaldo Santos Oliveira, e o Comandante da 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Rural, Capitão Elismar Alves dos Santos, participaram de entrevistas em emissoras de rádio locais, destacando os objetivos e resultados esperados da operação.

Segundo os comandantes, a presença constante das forças de segurança nas zonas rurais tem como finalidade aumentar a sensação de segurança, coibir ações criminosas e fortalecer o vínculo entre a polícia e os produtores rurais.

As ações da Operação Falcão I devem continuar ao longo do mês, com rondas, barreiras policiais e visitas comunitárias, reafirmando o compromisso da Polícia Militar com a proteção da população e a preservação da ordem pública nas regiões rurais.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM