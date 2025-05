Ministra pede apoio a deputados para políticas de igualdade racial

“O racismo é, todos os dias, um instrumento de violência e de violação de direitos humanos. Infelizmente, vivemos em um país que tem a herança da escravidão, que tem desigualdade entre pessoas brancas e pessoas negras. Isso se manifesta de tantas formas: encarceramento em massa, violência policial, violência contra mulheres negras, desigualdade no acesso ao ensino superior e ao mercado de trabalho. Então o racismo é uma ferida aberta”, afirmou

Para o deputado Pastor Henrique Vieira (Psol-RJ), membro do colegiado, os desafios são bem conhecidos.

“Sempre que a gente pensa em desafio em relação à igualdade racial no país, a gente tem que pensar no letrar, na educação de base e nas oportunidades também. Quando a gente fala em igualdade racial, a gente está falando de direito à vida, à moradia, a se manter cada vez mais vivos e vivas. A gente ainda enfrenta uma letalidade muito grande de jovens negros neste país”, disse a ministra.

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, pediu apoio aos integrantes da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados para o desenvolvimento das políticas do ministério. Segundo ela, muitas ações têm que envolver a educação básica.

