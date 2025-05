Polícia Militar, Patrulha Mirim e Detrat promovem ação educativa do Maio Amarelo em Sonora

O movimento Maio Amarelo tem como símbolo a cor amarela, que remete à sinalização de advertência no trânsito e representa a necessidade de atenção e prudência. A campanha busca engajar a sociedade em ações que contribuam para a redução de acidentes e mortes nas vias urbanas e rodovias.

Estiveram presentes na ação o Diretor do Detrat, Sr. Eliel dos Santos Rufino; o Comandante da Polícia Militar de Sonora, Tenente Agnaldo Santos Oliveira; o Chefe do Detran local, Sr. Roberto; além de representantes da equipe da CCR MSVia, concessionária responsável pela BR-163.

A campanha contou com a participação de alunos do 5º ano da Escola Municipal Luigi Gazzolo e integrantes da Patrulha Mirim, coordenados pelo Sargento Robison Lima da Cruz.

Durante a atividade, motoristas foram abordados e receberam panfletos informativos com orientações sobre os riscos da imprudência e a necessidade de respeito às leis de trânsito.

A ação teve como objetivo conscientizar motoristas e pedestres sobre a importância da segurança no trânsito, promovendo atitudes responsáveis e preventivas.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.