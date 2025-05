Polícia Militar prende homem com mandado de prisão e arma de fogo em Coxim

Coxim (MS): A Polícia Militar prendeu na tarde desta terça-feira (21), um homem de 39 anos com mandado de prisão em aberto e por porte ilegal de arma de fogo, no bairro Silviolândia, em Coxim.

A prisão foi realizada por uma guarnição da Força Tática, que patrulhava a Rua Gias quando avistou o suspeito, já conhecido dos militares por possuir mandado de prisão em seu desfavor. Imediatamente, os policiais realizaram a abordagem e confirmaram a ordem judicial vigente.

Durante revista no interior da residência do homem, os policiais localizaram uma espingarda calibre 20, além de oito munições do mesmo calibre.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça. A arma e as munições também foram apreendidas para as providências legais.