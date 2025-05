Mulher é presa em Amambai durante Operação Caminhos Seguros por condenação por Estupro de Vulnerável

Na tarde desta quarta-feira (21), uma dona de casa identificada pelas iniciais O.G. foi presa na Aldeia Limão Verde, localizada na área rural do município. A prisão ocorreu em cumprimento a Mandado de Prisão Definitiva, com sentença condenatória pelo crime de Estupro de Vulnerável.

A Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), continua atuando de forma intensa na Operação Caminhos Seguros 2025, coordenada pelo Ministério da Justiça, voltada ao enfrentamento à exploração e violência sexual contra crianças e adolescentes em todo o país.

As ações seguem em andamento, com esforços concentrados no cumprimento de mandados de prisão, fiscalização de pontos vulneráveis, atendimento de denúncias, dentre outras ações voltadas à proteção integral de crianças e adolescentes no território sul-mato-grossense.