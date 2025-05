Operação Caminhos Seguros: Combate à violência contra a crianças e adolescentes

Campo Grande (MS) – Desde o dia 30 de abril, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul vem desenvolvendo a Operação Caminhos Seguros, com o objetivo de prevenir crimes e intensificar a proteção de crianças e adolescentes. A iniciativa, que ocorre entre os dias 30 de abril e 30 de maio de 2025, busca coibir práticas lesivas contra esse público, fortalecer a rede de apoio, promover a conscientização social e incentivar o uso dos canais oficiais de denúncia, por meio de ações preventivas, educativas e de policiamento ostensivo.

Foto: Divulgação/PM - MS

A operação é realizada de forma simultânea em todo o território nacional, sob coordenação da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública. No âmbito estadual, conta com a participação da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, demais órgãos de segurança subordinados à SEJUSP, Ministério Público Estadual e instituições municipais parceiras.

Desenvolvida em todas as regiões e municípios do Estado, a operação acontece durante o mês de maio em alusão ao Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Nesse período, estão previstas atividades de conscientização e distribuição de materiais informativos voltados à orientação da população. Entre as ações, destacam-se fiscalizações em locais estratégicos, apuração de denúncias, palestras em instituições de ensino e campanhas educativas.

Formas de Violação de Direitos

São considerados atos violadores dos direitos de crianças e adolescentes qualquer forma de agressão física ou psicológica, abuso, negligência, abandono, ou aliciamento para práticas ilícitas. A Operação Caminhos Seguros segue em andamento, reafirmando o compromisso da Polícia Militar com a proteção da infância e adolescência, o enfrentamento de condutas que comprometem a dignidade infantojuvenil e a construção de uma sociedade mais justa e consciente.

Resultados Parciais

AÇÕES PREVENTIVAS

APREENSÕES

Canais de Denúncia

A população pode colaborar com as ações de segurança, repassando informações que contribuam com as investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo número 181 (Disque-Denúncia) ou por meio do site https://www.181.ms.gov.br , onde é possível enviar relatos em texto, áudio, vídeo ou imagem.

Texto e Imagens: Diretoria de Operações da PMMS